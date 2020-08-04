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ASKF seçimleri öncesinde delege listesi krizi

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkan Adayı Mutlu Önal, mevcut yönetimin delege listelerini vermediğini söyleyerek, sitemde bulundu.

ASKF seçimleri öncesinde delege listesi krizi

Cumartesi günü yapılacak olan seçim öncesinde konu ile ilgili yazılı bir açıklama yayınlayan Mutlu Önal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“08/08/2020 tarihinde yapılması planlanan ASKF seçimli olağan genel kurulun delege listelerini bütün kulüplerimizin 20/07/2020 tarihinde ASKF sekretaryasına teslim edilmesine rağmen 04/08/2020 tarihinde kesinleşmiş delege listesini talep etmemize karşın halen olumlu bir cevap alamadığımız gibi uygun olmayan üsluplarla karşı karşıya kalmaktayız. Asıl amacının amatör sporlara hizmet etmek olan kurumu keyfi davranışlarıyla yönetmek ve aday olmamıza rağmen delege listelerinin verilmemesi tek amacı amatöre hizmet etmek olan beni, yönetimimi ve bütün amatör kulüplerimizi derinden yaralamıştır. Bu tarihe kadar hem kulüplere hem de amatör camiaya hazırlanma takvimi ve seçim tarihi ile ilgili bir açıklama yapılmaması da manidardır. Kayseri deki büyüklerimizin sürekli birlik, beraberlik içerisinde olmamızı ve demokratik ve adaletli bir seçim olması için gayret gösterirken bize yapılan bu haksızlığı bütün Kayserispor kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.”
 

İHA

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