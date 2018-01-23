Aslan’dan hep 3’lü tarife

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray’da Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’a 2-1’lik sonuçla mağlup olunduktan sonra Teknik Direktör İgor Tudor ile yollar ayrılmıştı.









Terim ile 4’te 4

Tudor’un ardından Teknik Direktör arayışına giren sarı-kırmızılı yönetim tecrübeli teknik adam Fatih Terim ile anlaşma sağladı. Vakit geçirmeden toparlanmaya çalışan yaralı aslan, Terim ile aradığı çıkışı yakalamayı başardı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bucaspor’u her iki maçta da 3-0’lık skorlarla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Sarı-kırmızılılar Süper Lig’de de 17. haftada Göztepe’yi 3-1 mağlup ederken, geçtiğimiz hafta ise Kayserispor’u yine 3-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Hem kupada hem ligde yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray 19. hafta mücadelesinde cumartesi günü evinde Osmanlıspor’u ağırlayacak.

Haber: M. Furkan Şahin

