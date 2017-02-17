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Aslandan sonra sıra timsah avında

Spor Toto Süper Lig’de son haftaların flaş takımı Kayserispor, 21. hafta mücadelesinde bu akşam Bursaspor ile karşılaşacak. Son 3 haftayı yenilgisiz kapatan sarı-kırmızılılar bu maçtan da 3 puan çıkararak düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Geçen hafta Aslan’ı evinde deviren Kayserispor bugün de timsah avına çıkıyor.

Aslandan sonra sıra timsah avında

Son haftalardaki çıkışıyla ligdeki takımların korkulu rüyası haline gelen Kayserispor, Burssapor ile kritik bir maça çıkacak.

Ligin ikinci yarısına deplasmanda aldığı 5-0’lık Başakşehir mağlubiyetiyle başlayan, bir sonraki hafta ise Akhisar Belediyespor ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılılar, şampiyonluğun güçlü adaylarından olan Fenerbahçe ve Galatasaray’a patladı. Önce evinde Fenerbahçe’yi 4-1 ile geçen Kayserispor, geçen hafta ise deplasmanda Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekmişti.
Son 3 haftada güçlü rakiplerle karşılaşmasına rağmen 7 puan toplayan Kayserispor, ligde kalma yolunda dev adım atmıştı.

Bu akşam ise yine ligin güçlü takımlarında birisi olan Bursaspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı temsilcimiz, yakaladığı çıkışı sürdürmek için bu maçı kazanmak zorunda. Hazırlıklarını dün akşam üstü yaptığı antrenmanla tamamlayan Kayserispor, bu akşam 19.00’da Kadir Has Stadı’nda oynanacak karşılaşmanı saatini beklemeye koyuldu.

Kritik mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu,  Mehmet Cem Satman, Serkan Çimen hakem üçlüsü yönetecek.

Haber: Ramazan KARAKUŞ
 
 

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