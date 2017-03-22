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Ata sporuna büyük yatırım

Hafta sonu Argıncık Amatör Spor Kulüpleri Tesisi’nin temelini atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sporun gelişmesi için bir tesis daha yapıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan 120 yataklı güreş eğitim merkezinin temeli 24 Mart Cuma günü atılacak.

Ata sporuna büyük yatırım
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in üzerinde önemle durduğu insana yatırım konusundaki yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bu çerçevede Kayseri’ye 120 yataklı güreş eğitim merkezi kazandıracak.
Kayseri ve Türkiye’de ata sporumuz olan güreşi geliştirecek ve yeni şampiyonların çıkmasına katkıda bulunacak olan tesisin temeli 24 Mart Cuma günü saat 11.00’de törenle atılacak. Kadir Has Stadı yanına yapılacak olan Güreş Eğitim Merkezi’nde konferans salonu, sporcu odaları, 350 metrekare alanlı antrenman salonu, Bay-Bayan Fitness Salonu ve diğer sosyal alanlar bulunacak. Güreş Eğitim Merkezi yaklaşık 6 milyon TL’ye mal olacak.
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