Atatürk Ortaokulu Türkiye şampiyonu Kastamonu’nun ev sahipliğinde düzenlenen 2017 – 2018 Eğitim – Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyetler programında yer alan Yıldızlar – Gençler Bisiklet Türkiye Birinciliği’nde Özvatan Atatürk Ortaokulu şampiyon oldu.

Gerçekleşen yarışlarda toplam 534 sporcu mücadele etti. 127 takımın mücadele ettiği Türkiye Birinciliğinde Özvatan Atatürk Ortaokulu bisiklet takımı, ilk gün yapılan yol yarışlarında ve ikinci gün yapılan sprint yarışlarında şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, şampiyonluk kazanarak altın madalyanın sahibi olan Özvatan Atatürk Ortaokulu Bisiklet Takımı ve beden eğitimi öğretmeni Doğu Suat Kalyon’u tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kayseri Gündem

