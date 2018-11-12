Atatürk'ü Anma Kupası Güreş Müsabakaları Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Talas Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara ilgi büyüktü. Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizin manevi huzurlarında saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan turnuvada 85 pehlivan kıran kırana mücadele etti. Turnuvada dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi. Müsabakalar sonunda sonuçlar ise şöyle;

14-15 Yaş ;

1. Güreş Eğitim Merkezi. -270 puan.

2. Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-85 puan

3. Gençlik Hizmetleri ve Spor Etkinlikleri kulübü -80 puan.

38 kg-Ferhat Kocabaş

41 kg-Mulla Kaan Taşçı

44 kg-Mehmet Karagülle

48 kg-Atilla Gümüş

52 kg-Sinan Çadır

57 kg-İbrahim Bıyıklı

62 kg-Emre Başkurt

68 kg-İhsan Çaloğlu

75 kg-Toygun Aktop

85 kg-Can EREN Sefer

100 kg-Ömer Oruç

16-17 YAŞ :

1.Kayseri METAL Kulübü- 165 puan

2.Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi kulübü-80 puan

3.Şehit Ömer Halis Demir Uluslararası Anadolu İmam-Hatip Lisesi-45 puan

51 kg-Yusuf Yılmaz

55 kg-Gökhan Miniş

60 kg-Efe Tutar

65 kg-Emrah Sarıyar

71 kg-Kadir Altuntaş

80 kg-Yusuf Kaplı

92 kg-Ferhat Yakut

110 kg -Resul Gürpınar

