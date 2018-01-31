Atıcılardan İl Müdürü Eskici’ye ziyaret

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2018 faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Kupası Mersin – Erdemli Atış Poligonunda yapıldı.08 - 12 Ocak 2018 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Şampiyonası, Gençlik Olimpiyatları ve diğer uluslararası müsabakalar için de bir milli takım seçmesi niteliği taşıyan şampiyonaya katılan Kayseri Yıldız Erkekler Atıcılık Takımımız oldukça başarılı bir performans sergileyerek Türkiye İkinciliği elde etti. Yine turnuvada başarılı performans sergileyen Yıldız Kızlar Atıcılık Takımımız ise Türkiye dördüncüsü oldu.Şampiyona dönüşü İl Müdürü Murat Eskici’yi makamında ziyaret eden Kayseri Atıcılık takımı sevinçlerini paylaştı.Ziyaretten oldukça memnun kalan İl Müdürü Murat Eskici, Mersinde düzenlenen Türkiye Şampiyonasında ilimizi en iyi şekilde temsil ederek erkeklerde Kayseri tarihinin ilk atıcılık kupasını kazanan, kızlarda ise 30 yıl aradan sonra ilk derece elde eden Kayseri Atıcılık takımımızı ve Atıcılık İl Temsilcisi Bekir Kötelioğlu’nu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.Ziyarette Eskici sporcuları çeşitli hediyeler ile ödüllendirerek hatıra fotoğrafı çektirdi.