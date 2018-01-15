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Atıcılarımız başarıdan başarıya koşuyor

Zor şartlarda çalışan, atış poligonları bile olmayan Kayserili genç atıcılar başarıdan başarıya koşuyor. Atıcılık ve Avcılık Federasyonu İl Temsilcisi Bekir Köletelioğlu’nun gayretleriyle Kayseri’ye çeşitli şampiyonluklar ve kupalar kazandıran gençlerimiz son olarak Türkiye Kupasında Kayseri’ye 2 ödül getirdiler.

Atıcılarımız başarıdan başarıya koşuyor

 Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonun düzenlediği Havalı Silahlar Türkiye Kupasında, Kayseri Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler takımları iki ödülle döndü. 

Mersin Erdemli Atış Poligonunda düzenlenen turnuvaya Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler takımı da katıldı.
Yıldız Erkeklerin ikincilik, Yıldız Kızların da dördüncülük aldığı yarışmada, erkekler takımı Kayseri tarihinde ilk kez, kızlar takımı ise 30 yıl aradan sonra yeniden kupa kazanabildi.
Etkinlik hakkında bilgi veren Kayseri Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Temsilcisi Bekir Köletelioğlu, yarışma için 8 ay gibi kısa bir sürede hazırlanmalarına rağmen aldıkları sonuçların kendilerini memnun ettiğini söyledi.
Köletelioğlu, bundan sonraki hedeflerinin Türkiye’yi temsil etmek olduğunu sözlerine ekledi.
Turnuvaya katılan sporcuların ismi şu şekilde:
Yıldız Erkekler: Yaşar Efe Köletelioğlu, Uygar Şahin, Bekir Can Yolal.
Yıldız Kızlar: Zehra Koçak, Büşra Koçak, Işılsu Yüksel.

İHA
 
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