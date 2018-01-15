Atıcılarımız başarıdan başarıya koşuyor

Zor şartlarda çalışan, atış poligonları bile olmayan Kayserili genç atıcılar başarıdan başarıya koşuyor. Atıcılık ve Avcılık Federasyonu İl Temsilcisi Bekir Köletelioğlu’nun gayretleriyle Kayseri’ye çeşitli şampiyonluklar ve kupalar kazandıran gençlerimiz son olarak Türkiye Kupasında Kayseri’ye 2 ödül getirdiler.

15 Ocak 2018 Pazartesi 14:12