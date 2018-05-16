Atıcılık sporcularından Eskici’ye ziyaret Diyarbakır’da yapılan Havalı Silahlar Bölge Yarışmasına katılan sporcular Gençlik hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarete yarışmaya katılan 15 sporcunun haricinde 2’nci Ana Bakım Fabrikası Müdürü Albay Tayfun Türkoğlu, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, gençleri makamında ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ve Atıcılık camiası olarak gösterdikleri performanslardan dolayı gençlere teşekkür etti. Gittikleri yerde şehirlerini temsil ettiklerini ve en önemlisi olarak onlara destek veren ailelerini temsil ettiklerini vurgulayan Eskici, “Atıcılık camiası olarak göstermiş olduğunuz başarılı performans sizlerin özellikle müsabakalarda göstermiş olduğunuz performans bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Kayseri’de atış poligonumuz yok ama değerli komutanım Albay Tayfun Türkoğlu Ana Tamir Fabrikasını bizlere açarak sporcu kardeşlerimizin yetişmesinde çok önemli katkısı olmuştur.” dedi.

Katılan sporculardan Genç Erkeklerde Türkiye Şampiyonasına katılmak için belirlenen barajı geçen Kemal Ata Türkoğlu, yaklaşık bir yıldır bu sporu yaptıklarını bu sporu kısa sürede yapmalarına rağmen güzel sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

Ziyaret Eskici’nin, sporculara çeşitli hediyeler vermesi ve hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

Söz konusu yarışmalarda Kemal Ata Türkoğlu Genç Erkekler Bölge 2.si olmuştu. Yıldız Kızlar kategorisinde Zehra Koçak 2., Işılsu Yüksek 3., Yıldız erkekler kategorisinde Bekir Can Yolak 3., Minik Bayanlarda da Meryem Nur Korkut 1., Eda Türkoğlu 2. , Hasret Nur Korkut 3. olmuştu.

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