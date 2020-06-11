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Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Hakem Atilla Karaoğlan, 3. kez hem Fenerbahçe'nin hem de Hes Kablo Kayserispor'un maçında düdük çalacak.

Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Süper Lig'in 27.haftasında İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor maçının hakemi olarak atanan Atilla Karaoğlan, bugüne kadar 148 maçta düdük çaldı. Bu maçların 70'ini ev sahibi ekip 42'sini deplasman takımı kazanırken 36 maç da berabere bitti. Sakarya Bölgesi hakemi, bugüne kadar 709 kez sarı kart 44 kez kırmızı kart çıkardı. Hakem Atilla Karaoğlan, bugüne kadar 2 kez Fenerbahçe'nin 2 kez de Hes Kablo Kayserispor'un maçlarında düdük çaldı. Her iki takım da bu müsabakaları kaybetmezken Fenerbahçe 2'sini de kazanırken Kayserispor ise 2 maçta da berabere kaldı.

Fenerbahçe, Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçlarda Kırklarelispor'u 3-0, Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup etti. Kayserispor ise, Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçlarda deplasmanda Manisa FK ile 3-3 berabere kalırken Kasımpaşa ile de sahasında 1-1 berabere kaldı.
 

İHA

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