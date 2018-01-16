Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Atletikspor Play OFF’a kaldı

U-16 Ligi A grubunda Kayseri OSB Teknik Koleji Atletik Spor, Hacılar Erciyesspor'u 6-1 mağlup ederek grup aşamasını namağlup tamamladı ve topladığı 16 puanla lider olarak Play OFF’a adını yazdırdı.

Atletikspor Play OFF’a kaldı

Bekir Dağlı yönetiminde fırtınalar estiren mavi-siyahlıların, maç başından itibaren rakibine üstünlüğünü kabul ettirerek net bir galibiyet elde ettiği karşılaşmada goller Mustafa Yeşil, Mustafa Temmuz (2), Baki (2) ve Yusuf'un ayağından geldi.
Maçtan sonra sporcularını kutlayan Kulüp Başkanı Adil Özhan, "2014 yılında birkaç memleket sevdalısının sosyal sorumluluk projesi olarak kurduğu bu kulüp, bugün Kayseri'nin köklü kulüpleriyle yarışır hale geldi. Kurulduğu günden beri alt yapı hamleleriyle adından sıkça söz ettiren Kayseri OSB Teknik Koleji Atletik Spor, yatırımlarının meyvesini bu sezon toplamaya başladı. En büyüğü 16 yaşında olan sporcuların yer aldığı bir futbol alt yapısına sahibiz ve gelecek adına önemli adımlar atıyoruz. Bu sezon U-14, U-15 ve U-16 liglerinde Play OFF oynayacağız; henüz bir şey başarılmış sayılmaz, amacımız Play OFF’u da lider tamamlayıp şehrimizi il dışında en iyi şekilde temsil etmek" ifadelerini kullandı.
Voleybolda da çok farklı
Diğer yandan Kayseri'yi Voleybol 2. Ligi 5. Grup'ta temsil eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, sahasında ağırladığı Tarsus Belediye Spor'u 3-1 yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. 
Harun ve Seher Şahin yönetiminde başarıdan başarıya koşan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, tutuk başladığı maçta ilk seti kaybetmesine rağmen kendi sahasında seyircisinin de desteğini arkasına alarak karşılaşma sonunda gülen taraf oldu. Aldığı sonuçla puanını 34'e yükselten Atletikspor, K.Ereğli GEM'in 1 puan gerisinde sürdürdüğü yarışta liderlik hesapları yapmaya koyuldu.


İHA
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.