Atletikspor Play OFF’a kaldı



Bekir Dağlı yönetiminde fırtınalar estiren mavi-siyahlıların, maç başından itibaren rakibine üstünlüğünü kabul ettirerek net bir galibiyet elde ettiği karşılaşmada goller Mustafa Yeşil, Mustafa Temmuz (2), Baki (2) ve Yusuf'un ayağından geldi.

Maçtan sonra sporcularını kutlayan Kulüp Başkanı Adil Özhan, "2014 yılında birkaç memleket sevdalısının sosyal sorumluluk projesi olarak kurduğu bu kulüp, bugün Kayseri'nin köklü kulüpleriyle yarışır hale geldi. Kurulduğu günden beri alt yapı hamleleriyle adından sıkça söz ettiren Kayseri OSB Teknik Koleji Atletik Spor, yatırımlarının meyvesini bu sezon toplamaya başladı. En büyüğü 16 yaşında olan sporcuların yer aldığı bir futbol alt yapısına sahibiz ve gelecek adına önemli adımlar atıyoruz. Bu sezon U-14, U-15 ve U-16 liglerinde Play OFF oynayacağız; henüz bir şey başarılmış sayılmaz, amacımız Play OFF’u da lider tamamlayıp şehrimizi il dışında en iyi şekilde temsil etmek" ifadelerini kullandı.

Voleybolda da çok farklı

Diğer yandan Kayseri'yi Voleybol 2. Ligi 5. Grup'ta temsil eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, sahasında ağırladığı Tarsus Belediye Spor'u 3-1 yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.

Harun ve Seher Şahin yönetiminde başarıdan başarıya koşan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, tutuk başladığı maçta ilk seti kaybetmesine rağmen kendi sahasında seyircisinin de desteğini arkasına alarak karşılaşma sonunda gülen taraf oldu. Aldığı sonuçla puanını 34'e yükselten Atletikspor, K.Ereğli GEM'in 1 puan gerisinde sürdürdüğü yarışta liderlik hesapları yapmaya koyuldu.





İHA



