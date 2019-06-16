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Atletikspor U16 takımı Kırşehir’de şampiyon oldu

2018-2019 sezonu U16 Türkiye Şampiyonası 1.kademe grubunda Kırşehir’de mücadele eden Kayseri OSB Atletikspor şampiyon olarak adını son 22 takım arasına yazdırdı.

Atletikspor U16 takımı Kırşehir’de şampiyon oldu

Kırşehir Ahi Stadyumunda oynadığı maçlarda MKE Çankırıspor ile 2-2, Aksaray Kılıçarslan Ortaokulunu 1-1 ve final maçında Konya ekibi Kadıköyspor’u 1-0 mağlup eden OSB Atletikspor U16 takımı 7 puanla zirvede tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. OSB Atletikspor bugün oynadığı maçta Konya Kadıköyspor'u Ömer Yıldız'ın attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı ve mutlu sona ulaştı.



Kırşehir grubunu namağlup şampiyon olarak tamamlayan Kayseri ekibi OSB Atletikspor 2.kademeye yükseldi ve aynı başarıyı göstererek yoluna devam etmekte kararlı.



Kayseri OSB Atletikspor Kulübünden yapılan açıklamada, “U16 Kırşehir grubunda bugün oynanan maçta takımımız Ömer Yıldız'ın ayağından bulduğumuz golle galip gelmeyi bildi. Alper Doğan ve tüm sporcularımızı kutlar son 22 turunda başarılar dileriz. Ayrıca büyük desteklerini esirgemeyen yönetimimize, sürekli arayarak destekleyen Spor camiamıza ve Kayseri’den buraya kadar bizleri desteklemek için gelen velilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” denildi.
 

İHA

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