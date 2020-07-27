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Atletler yarışlara hazır

25-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında Eskişehir’deki Sazova Parkı Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi’nde yapılan Olimpik Deneme yarışmaları büyük heyecana sahne oldu.

Atletler yarışlara hazır

400’ü aşkın sporcunun mücadele ettiği Olimpik Deneme Yarışlarında Kayseri TOHM sporcusu Burak Ağca 2000 metre su engelli U18 kategorisinde World Athletics’in yeni kuralları uyarınca 83.8 santim yüksekliğindeki engelle ilk kez koşulan yarışta 6:05.31’lik performansı ile, “en iyi derece” ünvanını elde ederek birinci oldu.

800 metrede yarışan Kayserili sporcu Ramazan Barbaros’da büyük erkekler kategorisinde 1:51.96’lık derecesiyle birinci oldu.

Bir diğer TOHM sporcusu Burak Karataş’da genç olmasına rağmen büyükler kategorisinde yarışarak 200 metrede birinci olarak adını finale yazdırdı. Sporcu final yarışlarında ise 21.95’lik derecesiyle üçüncü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Gelecek ay yapılacak olan Türkiye Şampiyonası ve Süper Lig öncesinde kendilerini test eden sporcularımız başarılarıyla Kayseri’nin adını duyurdular. Sporcularımızı ve antrenörleri Süleyman Altınoluk ve Zehra Polat Şarvan’ı tebrik ederek başarılarının devamını diliyorum" dedi.

 

İHA

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