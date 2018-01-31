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Atletlerimiz 5 madalya ile döndü

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Turkcell U16-U18-U20 Salon Türkiye Şampiyonası sona erdi. Sporcularımız şampiyonadan 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyayla döndü.

Atletlerimiz 5 madalya ile döndü
İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nun ev sahipliğinde yapılan yarışlar 20-28 Ocak 2018 tarihleri arasında yapıldı.
Şampiyonaya Kayseri’den 10 sporcu katıldı. Sporculardan Furkan Mutlu U14 1000 metre yarışlarında Türkiye Şampiyonu olurken, U16 kategorisinde yarışan Burak Ağca 1500 metre yarışlarında birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.
U18 kategorisinde yarışan TOHM sporcusu Abdülbaki Enterili 1500 metrede rakiplerinden küçük olmasına rağmen Türkiye dördüncüsü olarak bu dereceyle 2018 TOHM barajını sezonun ilk yarışında geçmiş oldu.
Sporcularımız yaptıkları mücadelelerle ve aldıkları derecelerle göz doldururken, U20 4x200 metrede Kayseri İl Karması takımı Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi olurken U20 4x400 metre bayrak yarışlarında takımımız Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Haber: Fatma Ural
 
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