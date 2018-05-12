Avrupa hayalimiz sona erdi

Kayserispor’un Avrupa Kupalarına katılma şansı önceki akşam Fenerbahçe ile Akhisarspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından son buldu.

Akhisar ekibi kazandığı bu şampiyonlukla, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne direkt grup aşamasından katılma hakkı elde ederken, Ege temsilcisinin Avrupa Ligi'ne katılmasıyla birlikte, Spor Toto Süper Lig'de 5. sırada yer almanın bir önemi kalmadı. Akhisarspor'un kupayı kazanmasıyla birlikte birçok takımın hayali sona erdi. Trabzonspor, Göztepe, Sivasspor ve Kayserispor bu sonuçla birlikte Avrupa kupalarına katılma şansını kaybetti.

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Diğer yandan Spor Toto Süper Lig’de 33. haftada evinde kupa şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor’u ağırlayacak olan Kayserispor, hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Temsilcimiz evindeki sezonun son maçında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

14 mayıs pazartesi akşamı saat 20.00’da Kadir Has Stadı’nda oynanacak karşılaşma Akhisarspor açısından ligde kalma adına hayati önem taşıyor.

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