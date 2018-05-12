Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Avrupa hayalimiz sona erdi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupasını Aksiharspor’a kaptırınca Kayserispor ile birlikte Avrupa hayali kuran 4 takımın birden bu hayali suya düştü.

Avrupa hayalimiz sona erdi
Kayserispor’un Avrupa Kupalarına katılma şansı önceki akşam Fenerbahçe ile Akhisarspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından son buldu.
Akhisar ekibi kazandığı bu şampiyonlukla, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne direkt grup aşamasından katılma hakkı elde ederken, Ege temsilcisinin Avrupa Ligi'ne katılmasıyla birlikte, Spor Toto Süper Lig'de 5. sırada yer almanın bir önemi kalmadı. Akhisarspor'un kupayı kazanmasıyla birlikte birçok takımın hayali sona erdi. Trabzonspor, Göztepe, Sivasspor ve Kayserispor bu sonuçla birlikte Avrupa kupalarına katılma şansını kaybetti.
Mesaiye devam
Diğer yandan Spor Toto Süper Lig’de 33. haftada evinde kupa şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor’u ağırlayacak olan Kayserispor, hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Temsilcimiz evindeki sezonun son maçında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.
14 mayıs pazartesi akşamı saat 20.00’da Kadir Has Stadı’nda oynanacak karşılaşma Akhisarspor açısından ligde kalma adına hayati önem taşıyor.
Kayseri Gündem
 
 
 
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.