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Avrupa için galibiyete kenetlendik

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Kayserispor, 24. hafta mücadelesinde, yarın evinde Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar mücadele öncesinde 3 puana şartlandı.

Avrupa için galibiyete kenetlendik
Avrupa hedefini tutturmak isteyen Kayserispor, yarın evinde lig sonuncusu Kardemir Karabükspor’u ağırlayacak. Temsilcimiz karşılaşma öncesinde son hazırlığını bugün yaparak maç saatini beklemeye koyulacak.
Mücadele yarın 13.30’da Kadir Has Stadı’nda oynanacak. Kayserispor ligin 24. hafta mücadelesi kapsamında topladığı 38 puan ile 5. sırada yer alıyor. Küme düşmesine kesin gözü ile bakılan Kardemir Karabükspor ise 12 puan ile 18. sırada yer alıyor.
Kayserispor ve Karabükspor arasında oynanan maçlar
 12/12/11    TSL    Kayserispor    2 - 0    K.Karabükspor    (1 - 0)
25/03/12    TSL    K.Karabükspor    1 - 0    Kayserispor    (1 - 0)
03/11/12    TSL    Kayserispor    3 - 0    K.Karabükspor    (1 - 0)
01/04/13    TSL    K.Karabükspor    3 - 1    Kayserispor    (2 - 0)
08/12/13    TSL    K.Karabükspor    1 - 0    Kayserispor    (1 - 0)
10/01/14    HAZ    Kayserispor    0 - 0    K.Karabükspor    (0 - 0)
27/04/14    TSL    Kayserispor    1 - 3    K.Karabükspor    (1 - 2)
25/12/16    TSL    Kayserispor    2 - 0    K.Karabükspor    (1 - 0)
28/05/17    TSL    K.Karabükspor    2 - 2    Kayserispor    (0 - 1)
14/10/17    TSL    K.Karabükspor    1 - 0    Kayserispor    (0 - 0)
Haber: M. Furkan Şahin
 
 
 
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