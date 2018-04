 Avrupa için son 4 maç

Başkan Erol Bedir, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"2017-18 futbol sezonu önceki yıllara göre inanılmaz bir mücadeleye sahne olmakta, 31. haftaya girmemize rağmen süper ligdeki 18 takımın (Karabükspor hariç) 17 tanesi, kendi kulvarlarında ipi önde göğüslemek adına, müthiş bir son düzlük koşusu yapmaktadırlar. Şöyle ki, İlk 4 takım şampiyonluk mücadelesi verirken, ikinci 5 takım Avrupa kupalarına katılabilmek için ter dökmekte, kalan 8 takım ise önümüzdeki sezonda süper ligde oynayabilmek için gayret sarf etmektedir" ifadesinde bulunarak açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Bütün hedef ve arzulanan sıralamalar için sadece 4 maç kalmış olup, takımlar bu son düzlüğü en iyi şekilde değerlendirip, muhtemel puan ve 2'li, 3'lü, 4'lü averaj hesaplarını da yaparak kendileri için yeterli olabilecek skorları almaya çalışmaktadırlar. 1.5 yıldır inanılmaz gayretler sonucu;

Yönetim, teknik heyet ve oyuncu grubu olarak şehirle bütünleşip, büyük taraftarımızın da içeride-dışarıdaki destekleriyle küme düşme hattından, Avrupa hedefini kovalayan bir takım konumuna getirdiğimiz KAYSERİSPOR’umuzun kalan 4 maçımızdaki performansıyla, bugüne kadar olduğu gibi Avrupa hedefimiz doğrultusunda da bizleri ve hemşehrilerimizi sevindireceğine inancımız tamdır. 2017-18 süper lig sezonunda, her şeyin belli olacağı son 4 hafta için bize düşen, önceki haftalarda olduğu gibi evimiz veya deplasman ayırımı yapmadan takımımızı gönülden desteklemek ve onlara sezonun bitiş düdüğüne kadar inanmaktır.

Sezon sonu yaklaştıkça her takımda olabilecek sakatlıklar, cezalar,formsuzluklar ,rehavet ve bu gibi performansı negatif etkileyecek unsurlar ,takımımızda olabileceği gibi,aynı durumlar bize rakip takımlar içinde geçerlidir. Unutmayalım ki; Aynı kulvarda, benzer problemlerle mücadele eden ekiplerden, son 4 maçta iyi yönetilen, iyi çalışan,maç sonu ve sezon bitimine kadar en üst düzey desteklenen takımlar başarılı olacak ve yarışı önde tamamlayacaktır. Kayserispor’umuzun kalan 4 maçından alabileceği 7-8 puan takımımızı istediği yere getirebileceği gibi; kalan maçlarımızı düşündüğümüzde (Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş -Teleset Mob. Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor) inanmak ve mücadele etmek kaydıyla şehir olarak bunu başarabileceğimizi görmemiz de mümkündür. 28 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Kadir Has stadında ,yani evimizde oynayacağımız Aytemiz Alanyaspor maçı bu zorlu sürecin ilk durağıdır.Rakibimizin puan durumu veya ligdeki sıkıntısının ne olduğuna bakmaksızın mutlak galip gelmeli ve 3 puanı hanemize yazdırmalıyız.Buna da gücümüz vardır.Her ne kadar maç günü ve saati çok elverişli değilse de şehrimizi temsil eden ve başarı için taraftar desteğine mutlak ihtiyaç duyan KAYSERİSPOR’umuza tribün katkısının en üst düzeyde verileceğine inanıyor ve bekliyoruz."



İHA