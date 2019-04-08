Avrupa Şampiyonasından 1 Gümüş, 2 Bronz madalya

55 kg da yarışan genç sporcu Muhammet Akkaya 93 kg koparma 120 kg silkme derecesiyle şampiyonayı 9. Sırada tamamlayarak gelecek için umut vaat etti.

Muammer Şahin ise koparmada112 kg ile gümüş madalya, silkmede 135



Kg ile bronz madalya kazanarak toplamda 247 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı ve Avrupa 3.su oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil eden Kayserili sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, bu hakli gururu ülkemize ve ilimize yaşattıkları için teşekkür etti.

