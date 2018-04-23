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Avrupa yarışı kızıştı

Spor Toto Süper Lig’de son 4 haftaya girilirken, beş takım 5.lik hesabı yapıyor. Aralarında Kayserispor’un da yer aldığı yarış adeta nefes kesiyor.

Avrupa yarışı kızıştı
Süper Lig’de sona yaklaşılırken,  şampiyonluk, ilk 5 ve ligde kalma yarışı iyiden iyiye kızıştı. Üst sıralarda Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe arasında müthiş bir şekilde şampiyonluk yarışı devam ederken, diğer yandan 5 takım Avrupa hesabı yapıyor.
Son 4 haftaya girilen ligde neredeyse tüm takımlar ayrı bir hesap içerisinde. Alt sıralarda ligde kalma savaşı, üst sıralarda şampiyonluk ve Avrupa’ya gidebilme yarışı tüm hızıyla sürüyor.
Ligi 5. sırada tamamlayarak Avrupa Kupalarına katılabilme şansını yakalamak isteyen Trabzonspor, Göztepe, Demir Grup Sivasspor, Kayserispor ve Kasımpaşa arasında kıyasıya bir yarış var.
30. haftaya 46 puanla 5. sırada giren Trabzonspor, evinde Demir Grup Sivasspor’a 2-0 mağlup olmasına rağmen yerini korurken, Göztepe ise Akhisar deplasmanından aldığı beraberlikle puanını 44’e çıkararak haftayı 6. sırada kapattı. Sivasspor aynı puanla averaj farkıyla 7. sırada bulunurken, Medipol Başakşehir deplasmanından puansız dönen temsilcimiz Kayserispor 44 puanı bulunmasına rağmen averajla 8. sırada kendisine yer buldu. Rakiplerine karşı şansı az gibi gözükse de 9. sıradaki Kasımpaşa’da 40 puanla 5.lik şansını matematiksel olarak sürdürüyor.

Kalan 4 hafta, bu açıdan müthiş bir çekişmeye sahne olacak. Avrupa hesabı yapan takımların kalan maçları şöyle:

 Trabzonspor                      Göztepe                       Sivasspor                  Kayserispor                    Kasımpaşa              
Antalyaspor (D)                  Karabükspor                  Gençlerbirliği              Alanyaspor                        Fenerbahçe
Kasımpaşa,                        Yeni Malatya                  Başakşehir (D)           Beşiktaş (D)                       Trabzon   (D)
Bursaspor (D)                    Atiker Konya (D)             Alanyaspor                 Akhisarspor                       Gençlerbirliği
Karabükspor                      Galatasaray                    Beşiktaş (D)              Yeni Malatya (D)                 Başakşehir (D)

Haber: Ramazan Karakuş
 
 
 
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