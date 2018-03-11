“AVRUPA’DA DA BAŞARILI OLACAĞIZ”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor’un Karabükspor’u sahasında 3-2 yendiği maç sonrası yaptığı açıklamasında, “Kayserisporumuzu kutluyorum. Futbolcularımıza, yönetim ve teknik ekibimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Taraftarımızın da desteği ile ligde ilk 5’e girerek Avrupa’ya katılmayı ve o kulvarda da başarılı sonuçlar almayı hedefliyoruz” dedi.



(Kayseri Gündem)

