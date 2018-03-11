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“AVRUPA’DA DA BAŞARILI OLACAĞIZ”

Özhaseki, Karabükspor-Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi.

“AVRUPA’DA DA BAŞARILI OLACAĞIZ”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor’un Karabükspor’u sahasında 3-2 yendiği maç sonrası yaptığı açıklamasında, “Kayserisporumuzu kutluyorum. Futbolcularımıza, yönetim ve teknik ekibimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Taraftarımızın da desteği ile ligde ilk 5’e girerek Avrupa’ya katılmayı ve o kulvarda da başarılı sonuçlar almayı hedefliyoruz” dedi.

(Kayseri Gündem)
 

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KARABÜKSPORKayserisporÖzhaseki
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