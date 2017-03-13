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Avrupa’nın dört büyüğü de Türk

Bellona AGÜ Spor yarı finalde

Avrupa’nın dört büyüğü de Türk
Euro Cup Women’da mücadele eden Bellona AGÜ Spor, Galatasaray, Yakın Doğu Üniversitesi ve Hatay Büyükşehir Belediyespor ile birlikte son dörde kalan Türk takımlarından birisi oldu.
Kadın basketbolunda Avrupa’nın en büyük ikinci turnuvası olarak kabul edilen Kadınlar Euro Cup Women’da Türk takımları başarı göstererek son dört takımı oluşturdular. Geçtiğimiz Cuma akşamı çeyrek final rövanş maçında Fransa ekibi BLMA’yı 73-68 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran Bellona AGÜ Spor yoluna emin adımlarla ilerliyor.
Kırmızı-beyazlıların yarı finale çıktığı maçı Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’te izledi.


Bu kez olsun
Daha önce bu turnuvada iki kez final oynama başarısı gösteren Bellona AGÜ Spor, kıyısından döndüğü kupayı bu kez müzesine getirmeye kararlı.

Rakip Hatay
Fransız ekibini çeyrek finalde saf dışı bırakan Bellona AGÜ Spor yarı finalde Hatay Büyükşehir Belediyespor ile eşleşti. Yarı finaldeki diğer eşleşmeni adı ise Galatasaray- Yakın Doğu Üniversitesi.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
 
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Anahtar Kelimeler:
Bellona AGÜ Spor
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