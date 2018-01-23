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Ayhan Avcı TBF Danışma Kurulu’na seçildi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü (AGÜ Spor), koçu Ayhan Avcı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Danışma Kurulu Üyeliği’ne seçildi.

Ayhan Avcı TBF Danışma Kurulu’na seçildi
TBF, kadın basketbolunun sorunlarına ışık tutacak, çözüm önerileri üretecek, profesyonel çalışan ekibin vizyon ve aksiyonlarına destek verecek, bilgisi ve bakış açısıyla proje ve süreçlere katkı yapacak bir kadın basketbolu Danışma Kurulu oluşturdu.
AGÜ Spor koçu Ayhan Avcı da TBF’nin oluşturduğu bu kurula üye olarak seçildi.
Avcı’nın da yer alacağı Danışma Kurulu’nun ilk toplantısını dün yaptı. Çekirdek gruba gündem ve konulara göre basketbol içinden yada dışından farklı misafir katılımcıların da davet edileceği Danışma Kurulu’nun kararları ise öneri niteliğinde olacak.
Kurum Haberi
 
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