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Aymen Abdennour, Kayseri’ye geldi

İstikbal Mobilya Kayserispor’un yeni transferi Aymen Abdennour Sarı-Kırmızılılar sözleşme imzalamak için gece Kayseri’ye geldi.

Aymen Abdennour, Kayseri’ye geldi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosuna önemli isimleri tek tek katmaya devam eden Sarı-Kırmızılılar İspanyol ekibi Valencia ile sözleşmesini fesih ederek ayrılan 29 yaşındaki Tunuslu stoper Aymen Abdennuor ile her konuda anlaştı. Dün İspanyol ekibi Valencia, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Abdennour’un Kayserispor’a transfer olduğunu açıkladı ve oyuncu gece saatlerinde Kayseri’ye geldi. Gece İstanbul’dan Kayseri’ye gelen Abdennour havalımanında İstikbal Mobilya Kayserispor atkısı ile poz verdi.

Abdennour , bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
 

İHA

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