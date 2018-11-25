Aytemiz Alanyaspor: 5 - Kayserispor: 0 

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Cisse'nin pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Maniatis'in şutunda Sapunaru son anda ayak koyarak topu kornere çeldi.

18. dakikada sağdan rakip sahaya sokulan Efecan kale önünde defansın müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşu için topun gerisine gelen Cisse’nin attığı sert şut direkten döndü. Dönen topu ise savunma uzaklaştırdı.

28. dakikada Campos'un soldan yerden pasında ceza sahası içinde Cisse'nin gelişine vuruşunu kaleci Kucher kornere çeldi.

45. dakikada Baino'nun ortasında ceza sahası içinde Cisse'nin şutu ağlara gitti. Pozisyonun ardından VAR hakemlerinin uyarısıyla maçın hakemi Arda Kardeşler pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.

45+2 dakikada Alanyaspor’un korner vuruşunda ceza alanında Ceyhun savunma tarafından düşürüldü. Bu pozisyonun ardından oyuncuların itirazı üzerine hakem Arda Kardeşler, VAR sistemini inceleyerek pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Atışı kullanan Campos topu ağlara gönderdi. 1-0





Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Süleyman Özay xx

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xxx, Fabrice N'Sakala xxx, Giorgos Tzavellas xx, Baiano xx, Merih Demiral xx, Maniatis xx, Isaac Sackey xx, Ceyhun Gülselam xx, Djalma Campos xxx, Efecan Karaca xx, Papiss Cisse xxx,

Yedekler: İsmail Ünal, Kaan Kanak, Cenk Ahmet Alkılıç, Welinton Silva, Hasan Ayaroğlu, Filipe Augusto, Lucas Villafanez, Taha Yalçıner, Junior Fernandes, Bobo

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Kayserispor: Silviu Lung xx, Atila Turan x, Oleksandr Kucher x, Levent Gülen x, Cristian Sapunaru xx, Silvestre Varela xx, Bilal Başacıkoğlu xx, Tjaronn Chery xx, Bernard Mensah x, Şamil Cinaz xx, Umut Bulut x

Yedekler: Vedat Karakuş, Muammer Yıldırım Adem Doğan, Hakan Çıtak, Mert Özyıldırım, Kazım Çelik

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Gol: Campos (dk. 45+2) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Atila Turan, Sapunaru (Kayserispor)





Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

59. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Sackey'in ceza alanı içi sol çaprazdan şutu Umut'tan sekti ve penaltı noktası gerisindeki Efecan'ın bekletmeden sert vuruşu ağlarla buluştu. 2-0

66. dakikada Kayserispor'da Mensah serbest vuruşu kullandı ve barajın üzerinden yaptığı iyi vuruş az farkla üstten auta çıktı.

73. dakikada sağ kanattan yapılan ortayı arka direkte Campos indirdi ve penaltı noktası önünde Cisse'nin düzeltip kaleye vurduğu şutu bir kez daha ağlarla buluştu. 3-0

79. dakikada Alanyaspor atağında soldan ceza alanına giren ve istediği pası alan Fernandes'in içeri çevirdiği pasını Cisse, boş ağlara gönderdi ve maçtaki ikinci golünü kaydetti. 4-0

81. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında sağ kanattan Djalma Campos'un ortasına arka direkte kafa vuruşu yapan Junior Fernandes, topu ağalarla buluşturdu. 5-0



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Süleyman Özay xx

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xxx, Fabrice N'Sakala xxx, Giorgos Tzavellas xxx, Baiano xxx, Merih Demiral xxxx, Maniatis xxx (Lucas Villafanez dk. 74 x), Isaac Sackey xxx, Ceyhun Gülselam xxx, Djalma Campos xx, Efecan Karaca xxxx (Junior Fernandes dk. 76 xxx), Papiss Cisse xxxxx

Yedekler: İsmail Ünal, Kaan Kanak, Cenk Ahmet Alkılıç, Welinton Silva, Hasan Ayaroğlu, Filipe Augusto, Taha Yalçıner, Bobo

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Kayserispor: Silviu Lung xxx, Atila Turan xxx Oleksandr Kucher xxx, Levent Gülen xx (Adem Dk. 77 xx), Cristian Sapunaru xx, Silvestre Varela xx, Bilal Başacıkoğlu xx (Mert Özyıldırım dk 62 ?), Tjaronn Chery xxx, Bernard Mensah xx (Kazım dk. 75 x) Şamil Cinaz xx, Umut Bulut xx,

Yedekler: Vedat Karakuş, Muammer Yıldırım, Hakan Çıtak,

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Djalma (dk. 45+2 pen.), Efecan Karaca (dk. 59), Cisse (dk. 73 ve 79), Junior Fernandes (dk. 81) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Baiano, Sackey, Cisse (Aytemiz Alanyaspor), Atila, Sapunaru, Kucher, Mert, Varale (Kayserispor)



