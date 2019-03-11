Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Baba Ve Oğlu Aynı Takımda Forma Giyiyor

Kayseri'de 2. Amatör Küme takımlarından Büyüleyenspor'un kaptanlığını yapan 47 yaşındaki Osman Çavuş, takımda 17 yaşındaki oğlu Mehmet Çavuş ile birlikte forma giyiyor.

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nin takımı olan ve 2. Amatör Küme'de mücadele veren Büyüleyenspor'da 14 numaralı formayla ter döken 47 yaşındaki Osman Çavuş, 11 numara ile oynayan 17 yaşındaki oğlu Mehmet Çavuş ile birlikte oynuyor.

İlerleyen yaşına rağmen futbolu bırakmayan ve takımın kaptanlığını yapan Osman Çavuş, takımda liderliği ve oynadığı futbol ile hem oyunculara hem de oğluna büyük örnek oluyor.
Aynı takımda oğlu ile birlikte forma giymekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Osman Çavuş, "En büyüğünden en küçüğüne kadar oynadım. Oğlumla birlikte aynı takımda oynamak müthiş bir şey. Attığı gol de benin gururlandırdı" dedi.



17 yaşındaki Mehmet Çavuş ise şunları söyledi:
"Maçlarımız güzel geçiyor ve kazanıyoruz. Babamla birlikte oynamak da güzel bir duygu. Tecrübesinden faydalanıyorum."
Kayseri 2. Amatör Küme A Grubu'nda yer alan Büyüleyenspor, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonrasında 6 puanla 4. sırada bulunurken, attığı 8 gole karşılık kalesinde ise 4 gol gördü.
Mehmet Çavuş da bu müsabakalarda 2 gol atma başarısı gösterdi.

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporAMATÖR KÜMEDeveli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.