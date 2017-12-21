Badminton il birinciliği tamamlandı

50.Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonunda yapılan turnuvaya 9 Okuldan toplamda 45 sporcu katıldı.

Raketlerin Liseler Arası İl Birinciliği için sallandığı turnuva sonucunda 1. Uluslar Arası Ömer Halis Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2. Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 3. Tomarza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 4. Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi oldu.

Kıran kırana geçen müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.

Haber: Ufuk ÇAMDAL

