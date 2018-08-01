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Badminton Şampiyonası’nda Kayserili sporcular başarı elde etti

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonası Niğde Grup müsabakalarında Kayserili sporcularımız damgasını vurdu.

Badminton Şampiyonası’nda Kayserili sporcular başarı elde etti

28-29 Temmuz 2018 tarihleri arasında Niğde’de düzenlenen grup müsabakalarında Gamze Nur Atmaca, Hüseyin Can Arslan, Onur can Yılmaz, Hamit Atmaca, Sıla Oflazoğlu, Cesur Maraşlı, Eylül Ak, Yunus Kılıç, Kardelen Aydoğdu mücadele etti.

Kıyasıya mücadeleye sahne grup müsabakalarında, Tek kızlarda grup birincisi Gamze Nur Atmaca, çift erkeklerde grup birincisi Hüseyin Can Arslan - Onurcan Yılmaz, ikincisi Hamit Atmaca -Hasan Can Arslan olurken, karışık mixlerde grup birincisi Gamzenur Atmaca -Hüseyin Can Arslan ikincisi Sıla Oflazoğlu -Cesur Maraşlı üçüncüde Hasan Can Arslan-Eylül Ak -Yunus Kılıç -Kardelen Aydoğdu oldu. Tek erkekler kategorisinde ise Cesur Maraşlı ikinci oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda ilimizi başarı ile temsil eden sporcuları ve antrenörleri Abdurrahman Arslan’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. [Spor Servisi]
 

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