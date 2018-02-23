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Badmintonda İl birincileri belli oldu

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2017 – 2018 sezonu Okullar Arası Küçükler Badminton İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Erkeklerde İbrahim Tennuri Ortaokulu, kızlarda ise Zenger-Güç Ortaokulu birinciliğe uzandı.

Badmintonda İl birincileri belli oldu
Talas Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 8 erkek ve 8 kız takımdan toplamda 80 sporcu katıldı.
Kıran kırana geçen müsabakaların ardından kızlarda Zenger Güç Ortaokulu erkeklerde ise İbrahim Tennuri Ortaokulu birinci oldu.
Turnuvada dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.
Turnuvada alınan sonuçlar şu şekilde:
Küçük Kızlar;
1 - Zenger-Güç Ortaokulu, 2 - İbrahim Tennuri Ortaokulu, 3 - Mustafa Kemal Ortaokulu, 4 - Hoca Yusuf Erdem Ortaokulu.
Küçük Erkekler;
1 - İbrahim Tennuri Ortaokulu, 2 - Vali Saffet Arıkan Bedük Ortaokulu, 3 - Şehit Aziz Özkan Ortaokulu, 4 - İbrahim Yüzbaşıoğlu Ortaokulu.
Haber: M. Furkan Şahin
 
 
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