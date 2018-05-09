Badmintonda Türkiye finallerindeyiz

2017 – 2018 Sezonu Okullar Arası Yıldızlar Badminton Grup müsabakaları Kahramanmaraş’ta yapıldı.
Müsabakalara ilimizi temsilen katılan Vali Saffet Arıkan Bedük Orta Okulu 9 takım arasından grup birincisi olarak çıkarak Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Türkiye Finallerine yükselen Vali Saffet Arıkan Bedük Orta Okulu Badminton takımını ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Haber: Ramazan Karakuş
Müsabakalara ilimizi temsilen katılan Vali Saffet Arıkan Bedük Orta Okulu 9 takım arasından grup birincisi olarak çıkarak Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Türkiye Finallerine yükselen Vali Saffet Arıkan Bedük Orta Okulu Badminton takımını ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Haber: Ramazan Karakuş