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Badmintonda Türkiye finallerindeyiz

Kahramanmaraş’ta düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Badminton Grup müsabakalarını başarıyla tamamlayan temsilcimiz Vali Saffet Arıkan Bedük Orta Okulu Türkiye Finallerine yükseldi.

Badmintonda Türkiye finallerindeyiz
2017 – 2018 Sezonu Okullar Arası Yıldızlar Badminton Grup müsabakaları Kahramanmaraş’ta yapıldı.
Müsabakalara ilimizi temsilen katılan Vali Saffet Arıkan Bedük Orta Okulu 9 takım arasından grup birincisi olarak çıkarak Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Türkiye Finallerine yükselen Vali Saffet Arıkan Bedük Orta Okulu Badminton takımını ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Haber: Ramazan Karakuş
 
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