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Bağış kampanyasına Ataş’tan destek

İstikbal Mobilya Kayserispor’a yönelik bağış kampanyasına destekler devam ediyor. İYİ Parti Kayseri milletvekili Dursun Ataş, Kayserispor’un başlattığı SMS ile bağış kampanyasına destekte bulundu. Ataş, vatandaşları kampanyaya destek vermeye davet etti.

Bağış kampanyasına Ataş’tan destek

İYİ Parti Kayseri milletvekili Dursun Ataş, sosyal medya hesabından Kayserispor’un SMS ile bağış kampanyasına verdiği desteği paylaştı. Ataş, “#TarafımKayseri SMS kampanyasını destekliyor, tüm Kayserili ve Kayserisporlu hemşehrilerimizi kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. @KayserisporFK” mesajıyla yaptığı paylaşımında vatandaşları destek vermeye davet etti.




Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş
 

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