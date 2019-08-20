Bağış kampanyasına Ataş’tan destek

İYİ Parti Kayseri milletvekili Dursun Ataş, sosyal medya hesabından Kayserispor’un SMS ile bağış kampanyasına verdiği desteği paylaştı. Ataş, “#TarafımKayseri SMS kampanyasını destekliyor, tüm Kayserili ve Kayserisporlu hemşehrilerimizi kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. @KayserisporFK” mesajıyla yaptığı paylaşımında vatandaşları destek vermeye davet etti.









Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş

