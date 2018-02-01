Bakan Bak engelli sporcularla buluştu

Limitsiz Spor Platformunun, engelli vatandaşları spora teşvik etmek için "Herkes Spor Yapabilir" temasıyla Ankara'da düzenlediği "Büyük Buluşma" gecesinde, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarı elde eden engelli sporcular ile spora destek verenler bir araya geldi.

Gecede, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, İşitme Engelliler Spor Federasyonu, Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Özel Sporcular Spor Federasyonunun yönetici ve sporcuları buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da organizasyona katıldı.

Bakan Bak, Ataköşk Hotel'de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, sporun çeşitli kademelerinde yöneticilik yapmış biri olarak engelli sporcuların başarılarından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'de engelli sporunun gelişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde hükümetin ortaya koyduğu düzenlemeler ve verdiği desteklerin büyük önem arz ettiğini belirten Bak, "Engelli sporlarında inanılmaz bir performans artışı var. Dünyada engelli sporuna en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyoruz. Neticeler de onu gösteriyor. Bu noktada özveriyle çalışan bu ailenin tüm bireylerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AA

