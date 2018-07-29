Bakan Kasapoğlu’ndan Avrupa şampiyonu Onur Demirci’ye tebrik

Bakan Dr. Mehmet Kasapoğlu, U15 Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası’nda Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan Onur Demirci için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: “İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen U15 Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası’nda 94 kiloda koparmada 131, silkmede 161 kilo kaldırarak toplamda 292 kilo ile Avrupa Rekoru kırarak altın madalya kazanan Onur Demirci’yi kutluyorum. Genç sporcumuzun şampiyonanın iki rekorunu birden kırarak Avrupa Şampiyonu olması bizleri hem çok mutlu etti hem de gelecek için umutlandırdı. Onur Demirci’nin başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası alanda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.”

