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Bakır: "Kayserispor'u layık olduğu noktalara taşımak istiyoruz"

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı Mustafa Bakır, yeni sezonda başarı çıtasının yükseleceğini söyledi.

Bakır: "Kayserispor'u layık olduğu noktalara taşımak istiyoruz"

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunun ilk çalışmasını gerçekleştiren İstikbal Mobilya Kayserispor'da futbolcular saha içerisinde hırsları ile dikkat çekerken, saha kenarında da yöneticilerin neşeli oldukları gözlendi.

Sezonun ilk çalışmasını takip eden yöneticiler arasında bulunan Başkan Yardımcısı Mustafa Bakır, başarı çıtasının yükseleceğine inandığını söyledi. Mustafa Bakır, "Takımımızın yarısı mevcut. Aramıza katılacak yeni isimler olacak. Bunun için transfer komitesi üyesi arkadaşlarımız ve teknik heyetimiz ince eleyip sık dokuyor. Takımımıza yaraşır isimleri almak için uğraşıyor. Kısa sürede takımın eksik mevkilerine gereken takviyeler yapılacak ve lig hazırlığına tam kadro gireceğimizi düşünüyorum" dedi.

Geride kalan sezonu 10. sırada bitirdiklerini bu sezon ilk 10 takım arasında yeralıp başarı çıtasını yükseltmek istediklerini de söyleyen Mustafa Bakır, "Yeni yönetim kurulumuz ve teknik heyetimiz ile uyum içerisinde çalışarak Kayserispor'u layık olduğu noktalara taşımak istiyoruz" açıklaması yaptı.
 

İHA

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