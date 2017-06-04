Bakkal bilmecesi!

Spor Toto Süper Lig’in sona ermesiyle gözler transferde izlenecek yola çevrildi. Kayserispor’da merak edilen en önemli gündem ise sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Mesut Bakkal’ın durumu. Kulislerde yönetimin yeni arayışlar içeresinde olduğu konuşuluyor. İddiaya göre sarı-kırmızılıların Fenerbahçe’nin eski çalıştırıcısı Arthur Zico ile temasta olduğu belirtildi.

Devre arasını düşme hattında tamamlayan, ikinci yarının başlamasıyla kısa süreli de olsa endişenin sürdüğü, sonraki dönemde ise hızla toparlanma sürecine giren Kayserispor, zoru başararak ligde kalmayı başardı.

Tam toparlandı derken Teknik Direktör Sergen Yalçın ile ardı ardına maçlar kaybederek yeniden tehlike çanları çalan Kayserispor’da Mesut Bakkal ile diriliş dönemi başlamıştı. Başarılı teknik adam sarı-kırmızılılar ile birlikte çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak takımın ligde kalmasında önemli pay sahibi oldu.





“Ne olur bende bilmiyorum”

Teknik Direktörü Mesut Bakkal, sezonun son maçında 1-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir maçının ardından kulüp ile olan sözleşmesinin sona erdiğini belirterek, “ Kayserispor’da görev yaptığı 6 hafta önemli işlere imza attık. Herkesin merak ettiği konu, hoca seneye ne yapacak. Sözleşmem bitmiş bulunuyor, hiç kimseyle görüşmedim. Şimdi de tatile çıkıyorum. Önümüzdeki günler ne getirir ne götürür onu bilmiyorum. Bu camiayı kümede bırakanların içerisinde olduğum için mutluyum.” demişti.







Yönetim arayış içerisinde

Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaşma yapılırken, sezonun bitmesiyle birlikte bu anlaşma da sona ermiş durumda. Yönetim her ne kadar ‘Hocamızla henüz görüşmedik. Kendisiyle yeni sezon için de anlaşma yapabiliriz’ dese de yeni isimler üzerinde gizli ve titiz bir çalışma yürüttüğü konuşuluyor.

Bomba iddia

Gelecek sezon Mesut Bakkal ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, ortaya bomba bir iddia atıldı. Ajansspor’un haberine göre sarı-Kırmızılı yönetim, Fenerbahçe’nin eski çalıştırıcısı Arthur Zico’yu gündemine aldı. Yönetimin Zico ile prensipte anlaşmaya vardığı, önümüzdeki günlerde bu transferi sonuçlandıracağı belirtildi.

Yönetim ikiye bölündü

Brezilya’nın ve dünya futbolunun efsaneleri arasında yer alan, Fenerbahçe’ye Şampiyonlar Ligi’nde tarihinin en büyük başarısını yaşatan Zico yönetimi de ikiye böldü. Pek çok yönetici Zico’nun doğru bir isim olduğu görüşünde birleşirken bazı yöneticilerin ısrarla bu ismi bekletmek istediği öne sürüldü.

Bedir: Kimseyle görüşmedik

Kulüp Başkanı Erol Bedir ise konuyla ilgili açıklamasında kafalarında 7-8 isim olduğunu ancak şuan için her hangi bir kimseyle görüşme yapmadıklarını söyledi. Başkan Bedir birkaç gün içerisinde Mesut Bakkal ile görüşeceklerini, bu görüşmeden sonra yol haritası oluşturacaklarını söyledi.

Haber: Ramazan KARAKUŞ