Barcelona Emre'yi Messi formülüyle transfer edecek

Emre Demir, menajer Bayram Tutumlu ve babası Hayrettin Demir’le birlikte gittiği Barcelona’nın 3-9 Mart tarihlerinde antrenmanına katıldı.

Barcelona'nın altyapı tesislerindeki antrenmanlarda Emre, sol ve sağ açık, orta saha ile sol bekte denendi. Kaldığı süre içinde Arda Turan’la da tanışan Emre, 5 günlük alt yapı çalışmalarında göz doldurduktan sonra döndü.

MESSİ FORMÜLÜ

Hürriyet'in haberine göre; Oğlu ile birlikte gittiği İspanya’dan dönen Hayrettin Demir, şunları söyledi: “Barcelona alt yapı koordinatörleri, Emre’nin çok büyük bir yetenek olduğunu yönünde kulüp yönetimine rapor vereceğini söyledi. Şu anda yaşı küçük olduğu için direkt transferi yapılamıyor. Bu nedenle aile olarak İspanya’ya gidişimizin sağlanmasına yönelik bir çalışma olacağını söylediler. Çok olumlu ve güzel duygularla Türkiye’ye döndük.”

Hatırlanacağı gibi Barcelona, Messi'yi de yaşı tutmadığı için ailesiyle birlikte İspanya'ya davet edip öyle transfer edebilmişti.

HAYALİM GERÇEKLEŞİYOR

Türkiye U14 Milli Takım'ın da da yer alan ve gittiği her yerde ‘Messi’ diye çağırılan Emre Demir, “Barcelona hayalim gerçekleşiyor, çok mutluyum. İşlemlerin kısa sürede tamamlanıp gideceğim günü iple çekiyorum” diye konuştu.

SANAL ALEM HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

10 numaralı formayı giyen ve sol ayağı son derece iyi kullanan Emre Demir’in yeteneğini yansıtan klibin 5 yıl önce internetteki paylaşım sitelerinde yayınlanması hayatının akışını değiştirdi.

Stiliyle Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Messi’ye benzetilen Emre Demir, 5 yıl önce Kayserispor alt yapısına, ailesi için dayalı döşeli evde oturma ve babasına iş karşılığında transfer olmuştu.





Kaynak:Kralspor