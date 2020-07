Başakşehir: 1 - Kayserispor: 0

14. dakikada Crivelli’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Elia’nın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.15. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Kravets, Epureanu’ya yaptığı baskı sonucu topu kazandı. Kravets’in sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girerek yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.19. dakikada Ba’nın pasında ceza sahası içi sol tarafında Clichy, topla buluştu. Sol taraftan son çizgiye inen Clichy’nin yerden pasında penaltı noktası yakınlarında Mahmut’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Kayseri spor savunmasına ve direğe çarparak ağlara gitti. 1-031. dakikada Hasan Hüseyin’in ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mer’te kaldı.33. dakikada ceza sahası içinde Sapunaru’nun topa elle müdahalesini hakem Ali Şansalan VAR’da pozisyonu inceleyerek penaltıya hükmetti.36. dakikada Visca’nın kullandığı penaltı atışında kaleci Lung gole izin vermedi.Stat: Fatih TerimHakemler: Ali Şansalan xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Ok xxMedipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xxx, Mahmut xxx, İrfan Can xx, Visca xx, Elia xx, Crivelli xx, Ba xxYedekler: Volkan, Mehmet Topal, Guldbrandsen, Aziz Eraltay, Ponck, Uğur, Berkay, Robinho, Gökhan İnler, AleksicTeknik Direktör: Okan BurukKayserispor: Lung xx, Lopes xx, Rienstra xx, Sapunaru xx, Yasir Subaşı xx, Djedje xx, Campanharo xx, Hasan Hüseyin xx, Henrique xx, Aksel xx, Kravets xxYedekler: Doğan, İsmail Çipe, Emre Demir, Ömer Uzun, Mert Kula, Oğuzhan Çapar, Enver Cenk Şahin, Uzodimma, Situm, Furkan PolatTeknik Direktör: Robert ProsineckiGol: Mahmut (dk. 19) (Medipol Başakşehir)Sarı kart: Epureanu (Medipol Başakşehir)55. dakikada sol taraftan Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekti. Yükseklik kazanan topa ceza sahası içi sol çaprazında Demba Ba’nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.75. dakikada Visca’nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Demba Ba’nın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.80. dakikada ceza yayı üzerinden İrfan Can’ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Lung kornere çeldi.90+2. dakikada Robinho'nun ceza sahası içi sağ tarafından çevirdiği topta altı pasta Demba Ba'nın vuruşunda kaleci Lung meşin yuvarlığı uzaklaştırdı.Stat: Fatih TerimHakemler: Ali Şansalan xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Ok xxMedipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mahmut xxx (Robinho dk. 89 ?), İrfan Can xxx (Gökhan İnler dk. 88 ?), Visca xxx (Berkay dk. 84 ?), Elia xx (Aleksic dk. 56 x), Crivelli xx (Mehmet Topal dk. 84 ?), Demba Ba xxYedekler: Volkan, Guldbrandsen, Aziz Eraltay, Ponck, UğurTeknik Direktör: Okan BurukKayserispor: Lung xx, Lopes xx, Rienstra xx, Sapunaru xx, Yasir Subaşı xx (Situm dk. 82 ?), Djedje xx, Campanharo xx, Hasan Hüseyin xx, Henrique xx, Aksel xx (Enver Cenk dk. 59 x), Kravets xxYedekler: Doğan, İsmail Çipe, Emre Demir, Ömer Uzun, Mert Kula, Oğuzhan Çapar, Uzodimma, Furkan PolatTeknik Direktör: Robert ProsineckiGol: Mahmut (dk. 19) (Medipol Başakşehir)Sarı kartlar: Epureanu, Elia (Medipol Başakşehir)