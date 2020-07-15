Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başakşehir- Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor ile arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 33. hafta karşılaşmasını Çanakkale Bölgesinden Ali Şansalan yönetecek.

Başakşehir- Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33. haftasında 19 Temmuz 2020 Pazar günü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda saat 21.00’de oynanacak olan Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor-maçında görev yapacak hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor maçında Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Ok yapacak. Maçın 4.Hakemi Onur Özütoprak. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü açıklanacak.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserispor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.