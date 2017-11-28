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BAŞAKŞEHiR SONUÇTAN MEMNUN

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Karlı bir hafta oldu” dedi. 

BAŞAKŞEHiR SONUÇTAN MEMNUN

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, ligin 13. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Bugün ikinci bölgeden 3. bölgeye kadar sağlıklı paslarla geldik ama 4. bölgeye geçemedik. Daha az ceza sahasına girdik. Oyun içinde kalmaya çalıştık. Oyunun başka bir bölümü de ülkemizde oynanıyor. Zor bir deplasman oldu. Karlı bir hafta olduğunu düşünüyorum. 1 puan aldık. Yarış bizim adımıza keyifli gidiyor. Rakibi de tebrik ediyorum” dedi.

Bir gazetecinin Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica’nın Adebayor ‘Topu kolumla aldım dedi’ açıklamasını hatırlatması üzerine Avcı, “Adebayor hocanın forma istediğini söyledi. Adebayor’un formayı yollarız sorun değil. Adebayor böyle bir şey söylemediğini söylüyor. Yediğimiz golün de izlenilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
İHA

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