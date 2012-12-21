Başaramadılar! 3-1

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftanın ilk, ligde ilk yarının son maçında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

İnönü Stadyumu'nda oynanan mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'ın gollerini 42. dakikada Filip Holosko, 45. dakikada Tomas Sivok ve 50. dakikada Olcay Şahan atarken, Kayserispor'un golünü 61. dakikada Pablo Mouche kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş ligdeki puanını 30'a yükseltti. Kayserispor ise 19 puanda kaldı.

KAYSERİSPOR PES ETMEDİ!

Kayserispor üç farkla geriye düşmesinin ardından bir moral bozukluğu yaşasa da daha sonra toparlanmaya başladı ve farkı azaltmak için çabasını artırdı. Sarı-kırmızılılar mücadelenin 61. dakikasında Mouche ile de farkı ikiye indiren golü attı. Cleyton'un savunma arkasına gönderdiği topu, Mouche ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1'e getirdi.

ÇABALAR SONUÇ VERMEDİ

Maçın 3-1'e gelmesinin ardından iki takım da çeşitli pozisyonlar buldular ve tehlikeli ataklar geliştirdiler. Beşiktaş'ta McGregor başarılı kurtarışlar yaparken, Holosko'nun da bir topu direkten dönü. Kalan dakikalarda iki takım da bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve maç 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.



