Başkan Bedir'den taraftara çağrı

Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlardan dolayı takımı tebrik ederek, Galatasaray galibiyetini taraftarlarına armağan ettiklerini kaydetti.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı aldıkları sonuçların anlam kazanması için 21. haftada sahalarında oynayacakları Bursaspor karşılaşmasını mutlaka kazanmaları gerektiğini ifade etti.

Taraftarlara çağrıda bulunan Bedir, "Kendi sahamızda oynayacağımız bu maçta, stadımızı tamamen doldurmalı ve 90 dakika susmadan takımımızı desteklemeliyiz. Hakaret içermeyen ve Kayserispor'a yakışan tezahüratlarıyla tribünleri dolduracak taraftarlarımızın 3 puan mücadelemizde önemli bir etken olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Her geçen gün işlerinin daha da zorlaştığını, umutlar arttıkça sorumluluklarının da çoğaldığını aktaran Erol Bedir, "Rakiplerimiz artık yeni Kayserispor'u durdurabilmenin hesabını daha da özenle yapmaktadırlar. Diğer takımların bize karşı alacakları tedbirler ve onların maç sonuçlarıyla ilgilenmeden içeride ve dışarıda puan kaybetmemek için çok dikkatli olmalıyız. Bu nedenle, yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlarımızla birlikte şehrin tamamı üzerine düşeni yapmalı. Bu zorlu yolculuktan alnımızın akıyla çıkmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

AA

