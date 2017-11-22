Başkan Bedir: Devreye 25 puanın üzerinde girmeliyiz

Süper Lig'in 12. haftasını 22 puanla 4. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekibin başkanı Bedir, yaptığı açıklamada, her maçı final olarak gördüklerini belirtti.

Yeni hedeflerle yollarına devam edeceklerinin altını çizen Bedir, şöyle konuştu:







"Allah'ın izniyle taraftarlarımızın, medyamızın desteği ve takımımızın, hocamızın çalışmalarıyla bir iki eksiğimiz olsa da puan olarak hedeflediğimiz yerdeyiz. Ligde bugün için dördüncü olmanın hiçbir anlamı yok. Önemli olan sezon sonunda nerede olduğumuzdur. Bu manada biz elimizden geldiği kadar her maça ya şampiyon olacakmış gibi ya da kümede kalacakmışız gibi hazırlanmaya çalışıyoruz."





Geçen hafta deplasmanda 2-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçından sonra soyunma odasına gittiğini aktaran Bedir, "Orada ilk söylediğim laf 'tebrik ediyorum, iyi oynadınız, gözlerinizden öpüyorum. Pazartesi günü Başakşehir maçını almazsak bu maçın hiçbir anlamı yok.' oldu. Dolayısıyla şimdi tamamıyla Medipol Başakşehir maçına odaklandık." dedi.







"Artık yeni şeyler söylememiz lazım"

Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir, sezonun ilk yarısı için 25 puan hedef koyduklarını ancak önlerinde 5 maç daha olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha önce Erciyesspor'da yöneticilik yaptığımda futbolculara 3 maç için 7 puan hedefi koymuştum. İlk iki maçı kazandılar, üçüncü maçta berabere kaldılar ama galibiyeti kaçırdılar. O zaman kaptan bana 'Başkanım, siz 7 dediniz 7 aldık.' demişti. İnşallah şimdi bizimkiler 25 puan dedim diye burada kalmazlar. Daha oynayacağımız 5 maç var. Artık bizim yeni şeyler söylememiz lazım ama o yeni şeyleri dile getirmek için de devreye kadar 25 puanın üzerine çıkmalıyız."







Şu ana kadar kaç puan topladıklarından çok bulundukları pozisyona nasıl geldiklerinin daha önemli olduğunu dile getiren Bedir, "Şu an listede 4. sırada yer almamızı pozitif olarak algılamayalım. Bu bir sonuç. Bunun sebeplerine bakmak lazım. Bana göre başarıya veya başarısızlığa giden yolda sonuçtan ziyade sebepler önemlidir. Sebepleri doğru koyarsanız iyi analiz ederseniz bu biraz daha kalıcı olur." diye konuştu.







"Tüm şehrin desteğine sahibiz"

Bedir, Kayserispor olarak tüm şehrin desteğini aldıklarını dile getirdi.

Kayserispor'un sadece sportif başarı olarak ayağa kalkmadığını aktaran sarı-kırmızılı kulübün başkanı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bin seyirciden 20 bin taraftara, şehrin tamamen yalnızlığa itilmiş kulübünden, şu anda telefonlarla, dualarla, alkışlarla tüm şehrin desteğine sahip olmuş bir Kayserispor'a geldik. Futbolcularının kaçmaya çalıştığı, parasını alamadığı bir ortamdan ekonomik anlamda hiçbir problemin yaşanmadığı bir kulüp olduk. Bunu derken bir yerlerden parayı alıp futbolcuların parasını ödemiyoruz. Hangi sıkıntılar, hangi borçlar altında olduğumuzu herkes çok iyi biliyor. Biz, iyi bir ahenk yakaladık. İnşallah ağzımızın tadı bozulmaz. En azından bir ve beraber olma konusunda çok iyi bir noktadayız ama puan ve sıralama olarak da bulunduğumuz yeri korumalı veya daha yukarılara çıkmalıyız."

AA

