Başkan Bedir’in mutlu günü

Düğün törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik, ilçe başkanları, Kayserispor Yönetim kurulu üyeleri, futbolcular, teknik heyet ve çok sayıda davetli katıldı.



Düğünde genç çiftin nikâhını Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik kıydı. Aybüke Bedir’in mutlu gününde nikah şahitliğini yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki , çifte evlilik konusunda nasihatlerde bulundu.

Bakan Özhaseki’den mutlu evliliğin sırları

Özhaseki, “Aybüke kızımızla, Ahmet Can oğlumuzun evliliğe ilk adımlarını birlikte şahitlik ettik. Rabbim bir yastık da kocatsın. Huzur ve ağız tadı versin. İnşallah en kötü günleri böyle olur. 37 yıllık bir evliliğim var. Bizler bu evliliği hamdolsun sürdürdük. Hayat zıtlıklarla doludur. Dışarıda eğer bir beyazlık varsa mutlaka bir karanlığı da vardır. İkisi zıt olduğu için bir anlam taşıyor. Rabbimizden bizim dileğimiz yüzünüzün hep gülmesi, karşınıza hep güzel olayları çıkarması, ağız tadı vermesidir” dedi.

Özhaseki yeni evlenen çiftte damat Can Karahasanoğluna ise eve gittiğinde çiçek götürmesi gerektiğini belirterek konuşmasına şöyle devam etti: “Senin sarrafa gitmene gerek yok. Ufak bir çiçek veya onu düşündüğünü belli eden bir şey götürmen yeterlidir. Kızımız seni evinde bekleyince emin olun bir ağız tadınız olur. Büyüklerimiz eskiden derdi ki evladım ağzımızın tadı kaçmasın. Ağız tadı dediğimiz karşılıklı gülümsemeden ibarettir. Birbirinizi özlemek ve o sıcak bir kelam dünyaya bedeldir. Allah size hayırlı evlatlar versin. Vatanımıza ve milletimize hep hizmet etsinler. İlerde de sizin için Sadaka- i Cariye olurlar. Bakabileceğiniz kadar Allah sizlere hayırlı evlatlar versin” ifadelerinde bulunarak evlilik cüzdanını çifte teslim etti.

İHA

