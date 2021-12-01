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BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ "MİNİK" ŞAMPİYONU TEBRİK ETTİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu’nun düzenlediği Tai Chi Şampiyonası Minikler Kategorisi’nde birinci olarak altın madalya kazanan 6 yaşındaki Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcusu Mira Özaktı’yı tebrik etti.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ "MİNİK" ŞAMPİYONU TEBRİK ETTİ

Büyükşehir Belediyesi spor alanında yapmış olduğu yatırımlar ve sporculara vermiş olduğu desteklerle, sporun bir yaşam şekli haline getirilmesini sağlarken diğer yandan da Türkiye’ye başarılı sporcular kazandırıyor. Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü’nün en küçük sporcusu Mira Özaktı, Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu tarafından 28-30 Kasım tarihlerinde Sakarya’da düzenlenen Tai Chi Şampiyonası Minikler Kategorisi’nde Türkiye Şampiyonluğu derecesiyle Kayseri’nin gururu oldu. Minik Mira, 13 Şubat 2020’de Antalya’da düzenlenen Türkiye Minikler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler ve Takımlar Sanda – Light Sanda Rui Shou ve Toulu Wushu Kungfu Şampiyonasında ve 4-6 Temmuz 2021 Türkiye Wushu Şampiyonasında yine Türkiye Şampiyonu olmuştu.
“AFERİN SANA MİRA KIZIMIZ”
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor A.Ş.’nin sporcusu olan ve büyük bir başarıya imza atarak Kayseri’yi gururlandıran minik şampiyonu tebrik etti. Büyükkılıç, “Spor A.Ş.’nin en küçük sporcusu olan Mira Özaktı, Tai Chi Türkiye Şampiyonası’nda altın madalyayı kazandı. Aferin sana Mira kızımız. Tebrikler” ifadelerine yer verdi.
BÜYÜKŞEHİR’DEN 7’DEN 70’E SPORA VE SPORCUYA TAM DESTEK
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. vatandaşların sporu bir yaşam şekli haline getirmesi ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için sporun hemen her dalında faaliyet gösteriyor. Spor A.Ş. her yıl düzenlenen ve yıl boyu süren güz, kış, bahar ve yaz okullarının yanında fitness, stüdyo ve havuz tesisleri ile sporseverlerin spordan uzak kalmaması için hizmetlerini kesintisiz sürdürüyor. Ayrıca Spor A.Ş. park sporları, zumba dance, 65 yaş üstü spor, spora minik adımlar, sağlıklı yaşam yürüyüşü, haydi beyler spora, doğa kampları, bisiklet turu gibi pek çok etkinliğe imza atıyor.
 

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