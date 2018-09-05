Başkan Çelik, “İnsana yatırımı önemsiyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, çocuklara ve gençlere yönelik sportif faaliyetlerde Türkiye’nin en etkin belediyesi olduklarını söyledi. Bu etkinliğin rakamlara da yansıdığını vurgulayan Başkan Çelik, “İnsana yatırımı ve en başta geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize yatırımı önemsiyoruz. Bu anlamda çocuklarımızı sanal alemden çıkararak onlara gerçek alemde alternatifler sunmaya çalışıyoruz” dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: “Spor okulları, kayak okulu, ‘Okullar Sporla Dolsun’ etkinliği, ‘Spora Minik Adımlar’ projesi ve ‘Spor A.Ş. Bizim Mahallede’ etkinlikleri ile her çocuğumuza ulaşmaya, her çocuğumuzun sporu bir yaşam kültürü haline getirmesini sağlamaya gayret gösterdik. Ailelerimizin de desteği ile çok önemli rakamlara ulaştık. Tüm bu projelerimizle bu yıl 89 bin 727 çocuğumuzun spor yapmasını sağladık. Bu rakamlar Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sportif anlamda Türkiye’nin en etkin belediyesi olduğunun da göstergesi.”



Başkan Çelik, pek çok spor dalında altyapı gibi hizmet verdiklerini de vurgulayarak, spor okulları ve diğer etkinliklerde başarılı olduğu görülen çocukların Spor A.Ş. bünyesindeki kulüplere alınarak müsabık sporcu olarak yetiştirildiğini de sözlerine ekledi.









Ahmet Şan



