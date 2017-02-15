Başkan Çelik Kayserispor’u kutladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik‘in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, “Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız son zamanlarda devralmış olduğumuz bu yükte bize en büyük desteği veren kişidir. Başkanımız aslında bu ziyaretleri sık sık yapıyor. Kendisi ile görüşüyor, dertleşiyoruz. Şehir adına bize vermiş olduğu her türlü destekten dolayı huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum. Bursaspor maçında da inşallah aynı sahnelerin tekrarlanmasını umut ediyorum” şeklinde konuştu.

İyi yönetilen ve şehriyle bütünleşen bir Kayserispor’un layık olduğu yerlere geleceğini belirten Başkan Mustafa Çelik ise “Sadece Bursa maçında değil ligdeki kalan tüm maçlarımızda da aynı Galatasaray maçındaki çoşkunun ve heyecanın olmasını temenni ediyorum. Marifet iltifata tabidir. Erol Başkan, yönetimi, Sergen hoca ve futbolcular Kayseri'ye muazzam bir sevinç yaşattı. Ligin ilk devresindeki Kayserispor nerede, şimdiki Kayserispor nerede. Şehri ile barışık, şehri ile kaynaşmış bir kulüp, hocasıyla, ekibiyle kaynaşmış bir takım olduğu müddetçe Kayserispor hak ettiği yere gelecektir. Tabii ki bizler de yerel yöneticiler olarak burada kanunların elverdiği ölçüde desteğimizi bundan sonra da sürdüreceğiz. Bu bizim kamusal da bir görevimiz. İnşallah bundan sonrada desteklerimiz aynı şekilde devam edecektir” dedi.





Tesislerdeki antrenmanı izleyen Başkan Çelik, futbolcularla da bir süre sohbet etti. Başarılı mücadele için futbolculara ve teknik ekibe teşekkür eden Başkan Çelik “Tüm Kayseri’nin beklediği özlediği Kayserispor'u pazar günü seyrettik. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Lig sonuna kadar aynı başarıyı göstereceğinize eminim” şeklinde konuştu.