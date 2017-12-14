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Başkan Çolakbayrakdar masa tenisi oynadı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, masa tenisi sporcularını antrenman sırasında ziyaret etti. Ziyarette sporcularla tek tek ilgilenen Çolakbayrakdar, masa tenisi oynadı.

Başkan Çolakbayrakdar masa tenisi oynadı
Başkan Çolakbayrakdar, Kadir Has Spor Salonu’nda antrenman yapan Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi sporcularıyla bir araya geldi.
Sporcularla yakından ilgilenen Çolakbayrakdar,  Belediye olarak geleceğin yıldızlarına büyük değer verdiklerini vurguladı.
“Her zaman sporun ve sporcunun yanındayız.” diyen Başkan Çolakbayrakdar, spor alanında her branşta sporculara destek verdiklerini belirterek, “Hemşehrilerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda daha fazla yer alması için proje ve yatırımlar gerçekleştirdik. Yaptığımız yatırımlar başarılarla taçlandırılmaktadır. Kocasinan Belediyesi Spor Kulübünün her alanda elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Özellikle masa tenisi takımımız uluslararası başarılarla tarihe geçiyor. Kocasinan’ın adını Uluslararası camiada duyuran tüm sporcularımıza bir kez daha teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.


 
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