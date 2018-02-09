Başkan Çolakbayrakdar, minik sporcuyla satranç oynadı

Kocasinan Akademi çatısı altında Beyazşehir Semt Konağı’nın Satranç Kursu’na katılarak, eğitmen ve antrenör Faruk Şimşek tarafından keşfedilen Ceylin Yürük, Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası’nda büyük başarı göstererek, Milli Takıma seçildi. Minik sporcu sevincini Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile paylaştı. Ahmet Paşa İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi Ceylin Yürük, okul yöneticileri ve antrenör Faruk Şimşek, Başkan Çolakbayrakdar’ı makamında ziyaret etti. Hoş sohbetlerin yaşandığı ziyarette, minik sporcuyu tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, sporcuyla satranç oynadı.

Başarılı sporcuların yetiştirilmesi için hizmet etmeye gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Akademi çatısı altında çocuklara yönelik yarıyıl ve yaz tatilinde açılan kurslarımız, meyvesini vermeye başladı. Verdiğimiz eğitimler; çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük katkı sağlıyor. Kurslarımız sayesinde başarılı çocuklarımızın da gün yüzüne çıkarak, başarı üstüne başarı eklemesi bizleri ayrı mutlu ediyor. Bu noktada Ceylin’i ve eğitmenini tebrik ediyorum. Kocasinan Belediyesi olarak yeni yetenekleri spora kazandırmaya, spora ve sporcuya destek olmaya her zaman devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Antrenör Faruk Şimşek ise Kocasinan Belediyesi’nin çocukların yeteneğini geliştirmesi konusunda verdiği hizmetlerden dolayı Başkan Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

İHA