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Başkan Karayol’dan yaz spor okulu öğrencilerine ziyaret

 İncesu Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak yaz aylarında gerçekleştirilen yaz spor okulu etkinliğini ziyaret eden İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol öğrencilerle sohbet ederek yaz spor okullarında yapılan etkinlikler hakkında bilgiler verdi.

Başkan Karayol’dan yaz spor okulu öğrencilerine ziyaret

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, “İncesu Belediyesi olarak düzenlediğimiz yaz spor okullarına 2018 yılında devam ediyoruz eğitim öğretim yılının sona erdiği bu dönemde çocuklarımızın hoş vakit geçirmelerini sağlamak için çalışıyoruz" dedi. 

Başkan Karayol, "Onların yaz tatillerini iyi bir şekilde değerlendirmek ve spor faaliyetlerinde özellikle yüzme branşında uzman öğretmenlerin katkılarıyla, yaz spor okullarımıza başta yüzme dalında olmak üzere futbol, voleybol ve basketbol dalında birçok öğrencilerimiz katılmaktadır. Özellikle yoğun ilgi yüzme branşında olmaktadır. Erkek çocuklarımız için Salı-Perşembe 10:00-12:00 arası kız çocuklarımız için ise Cuma-Cumartesi 10:00-12:00 arası uzman ve belgeli öğretmenlerimizce ders verilmektedir" dedi. 

Başkan Karayol, kurs sonrasında çocuklara yüzme sertifikası verileceğini de açıkladı.
 

İHA

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