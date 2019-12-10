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Başkan oyuncuları soyunma odasında tebrik etti

İstikbal Mobilya Kayserispor’da Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası teknik heyet, futbolcular ve başkan, soyunma odasında galibiyeti kutladı.

Başkan oyuncuları soyunma odasında tebrik etti

İstikbal Mobilya Kayserispor’da haftalar sonra gelen galibiyet, büyük sevinç oluşturdu. Çaykur Rizespor’u sahasında 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı takımda maç sonrasında Başkan Berna Gözbaşı soyunma odasına inerek teknik heyeti ve futbolcuları tek tek tebrik etti. Teknik Direktör Bülent Uygun soyunma odasında "Hepinizle gurur duyuyorum. İnanılmaz derecede iyi mücadele ettiniz. Yüreğinizi ortaya koydunuz. Herkese adamlığınızı gösterdiniz. Kendinize biraz daha güvenseniz, bugün daha farklı olurdu. Hepinizi tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.
Başkan Berna Gözbaşı da, takıma teşekkür ederek, "Bugün hem benim hem sizin için onur savaşıydı. Hem Kayseri’ye hem Türkiye’ye hem de dünyaya ne olduğumuzu gösterdiniz. Çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


"Su alan gemiyi kurtarmaya başladık"
İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Rizespor galibiyeti sonrasında oldukça mutlu idi.
Maçın bitiş düdüğü ile birlikte etrafında bulunan protokol üyeleri ile sarılarak galibiyet sevincini gösteren, taraftarları öpen ve onlarla fotoğraf çektiren Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı takımın kümede kalacağına inandığını yineledi.

Maç sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Gözbaşı, "Hem oyuncularıma hem taraftarlarıma teşekkür ediyorum. Üst seviyede mücadele ettik. Su alan gemiyi kurtarmaya başladık. İnşallah bu galibiyetlerin devamı gelecek. Herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.
 

İHA

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Abidin Çelik 1 ay önce

Takım yalnız kalmasın diye bütün ayileyi topladım .takıma Teşekür ederim yüzümüzü güldürdü inşAllah yolumuz açıktır Başarılar dilerim .

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