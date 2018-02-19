Basketbol İl birinciliği tamamlandı

27 Aralık 2017 - 16 Şubat 2018 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 12 erkek takımdan 140 sporcu ve 9 kız takımdan 98 sporcu olmak üzere toplamda 238 sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda küçük kızlarda Sema Yazar Ortaokulu, küçük erkeklerde ise Özel İstem Koleji Ortaokulu birinci oldu.

Turnuvada dereceye giren takım ve sporculara kupa ile madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.

Turnuvada diğer sıralamalar aşağıdaki gibi gerçekleşti.

Küçük Erkekler:

1 - Özel İstem Koleji Ortaokulu, 2 - TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Ortaokulu, 3 - Özel Tekden Ortaokulu,

4 - Özel Bahçeşehir Ortaokulu.

Küçük Kızlar:

1 - Sema Yazar Ortaokulu, 2 -T ED Kayseri Koleji Vakfı Özel Ortaokulu, 3 - Besime Özderici Ortaokulu, 4 - Özel Tekden Ortaokulu.

Haber: Tunahan Kaya





